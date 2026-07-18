Presidenta Delcy Rodríguez otorga la distinción «Héroe de Venezuela» a más de 6 mil rescatistas y unidades caninas en La Guaira

CIUDAD MCY.-La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabeza el acto de imposición de la condecoración «Héroe de Venezuela» a más de 6 mil efectivos militares y funcionarios policiales en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira.

La actividad, que cuenta con la presencia del ministro para la Defensa, Gustavo González López, y del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, reconoce a los integrantes de los órganos de seguridad del Estado y de gestión de riesgo desplegados en la Operación Venezuela Renace 2026, luego de los sismos que afectaron a siete estados del país.

​El homenaje agrupa a personal de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuerpos de bomberos, Protección Civil, organismos policiales y brigadas voluntarias que operan en las zonas declaradas en desastre natural dentro de la entidad guaireña.

De igual manera, se otorga de forma especial la Condecoración Héroes Caninos de Venezuela a 28 ejemplares adscritos a las unidades de búsqueda y salvamento, por su labor de localización de sobrevivientes en los sectores de Playa Grande, Caraballeda, Catia La Mar, Macuto, Playa Verde y Los Corales.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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