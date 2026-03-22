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Gabinete de Energía Eléctrica revisa estrategias junto a la presidenta (E) Delcy Rodríguez

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PorRafael Velásquez

Mar 22, 2026

CIUDAD MCY.-La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lidera estrategias junto al Estado Mayor del Gabinete de Energía Eléctrica para fortalecer la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

En este encuentro, evalúa junto al equipo técnico del sector la hoja de ruta pormenorizada para consolidar acciones que permitan la recuperación del sistema y minimicen las dificultades que afecten la transmisión eléctrica.

Esta reunión de seguimiento se realiza en el marco de la reciente designación de Rolando Alcalá como nuevo ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, quien asume el cargo con una visión de excelencia técnica orientada a impulsar proyectos de gran escala en todo el país.

PRENSA PRESIDENCIAL

FOTOS: CORTESÍA

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