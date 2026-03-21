Venezuela reitera el llamado al presidente Trump para que levante las sanciones

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, reiteró su exigencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que levante las medidas coercitivas unilaterales e ilegales impuestas a Venezuela.

“Insisto… No dejo espacio en blanco para insistirle al presidente Trump que Venezuela debe ser un país libre de sanciones. Es nuestro derecho y de justicia también, y en el marco de una relación que estamos construyendo una agenda de cooperación, bueno, el camino es a que Venezuela sea libre de sanciones”, indicó, de acuerdo con un material divulgado en su canal Telegram este sábado.

La declaración la ofreció el viernes durante su visita a la fábrica de calzado Scady, ubicada en la parroquia Sucre de Caracas.

Rodríguez resaltó que el cese de las sanciones es “una petición de todo el país, de los trabajadores, de los empresarios, de nuestro pueblo, que se ha visto muy afectado por el bloqueo criminal».

La mandataria encargada precisó que las sanciones representan para Venezuela una “herida que ha dejado en el ingreso de los trabajadores en la salud, en la educación, en la alimentación”.

“Ya es hora, llegó la hora de que Venezuela esté libre de sanciones”, recalcó, y destacó que Venezuela busca mostrar lo mejor de sí, pese a la dificultad y el bloqueo.

FUENTE: AVN

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