Canciller Yván Gil participa en Foro de Alto Nivel CELAC-África en Bogotá

CIUDAD MCY.– Como parte de la Diplomacia Bolivariana de Paz, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, participa en el Foro de Alto Nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC-África, un encuentro estratégico que se desarrolla en Bogotá, Colombia, para consolidar una agenda común de desarrollo.

A través de su canal de Telegram, Gil destacó que este encuentro es fundamental para promover la paz, impulsar el desarrollo económico soberano de los pueblos y fortalecer la cooperación Sur-Sur entre los países de la región.

Vale destacar que el foro aborda temas de desarrollo sostenible, la justicia histórica de las comunidades étnicas y una política exterior compartida, que reafirma el compromiso de la CELAC con la construcción de un orden mundial más equitativo y multipolar, fiel a su identidad anticolonial.

Los asistentes al Foro discuten una agenda internacional para avanzar en una hoja de ruta compartida en el marco de la cooperación Sur-Sur para el desarrollo sostenible y la justicia histórica para los pueblos originarios, así como el fortalecimiento institucional y del comercio e inversión, junto con la política exterior.

FUENTE: VTV

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