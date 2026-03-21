Presidenta (E) Delcy Rodríguez encabezó ceremonia de despedida y zarpe del Buque Escuela Simón Bolívar

CIUDAD MCY.- Desde el muelle 23 del Puerto Internacional de La Guaira, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) encabezó la ceremonia oficial de despedida y zarpe del Buque Escuela «Simón Bolívar» (BE-11).

Bajo la dirección del Capitán de Navío Carlos de Suze Santos, el «Embajador sin Fronteras» inició el XXXVI Crucero de Instrucción al Exterior denominado «Mares de Unión por el Sueño de Bolívar 2026», con una ruta que abrazará las costas de Granada, Dominica, San Cristóbal y Nieves, México y Cuba.

La tripulación, integrada por 216 tripulantes, cuenta con 120 cadetes de la Armada Bolivariana y los primeros de su promoción de las distintas academias de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela.

Durante una travesía de 97 días con 68 de navegación y 29 en puerto, los estudiantes recorrerán más de 4 mil millas náuticas.

Esta misión tiene como objetivo central fortalecer las capacidades técnicas en artes náuticas, supervivencia en el mar y navegación, consolidando la formación integral de la futura oficialidad.

Más allá del adiestramiento militar, esta operación naval funciona como un brazo de la Diplomacia Bolivariana de Paz, llevando un mensaje de hermandad, identidad y soberanía a las naciones del Caribe y México.

En un ambiente de orgullo patrio, acompañados por sus familiares y el pueblo guaireño, los cadetes reafirmaron su compromiso de portar el tricolor nacional con valentía y mística, estrechando lazos de fraternidad regional y exhibiendo el gentilicio venezolano en cada destino.

El Buque Escuela Simón Bolívar, un bergantín tipo bricbarca construido en 1979, es el buque insignia de la Armada de Venezuela y ha navegado más de 405 mil millas desde su botadura. Con sus 23 velas desplegadas y el mascarón de la libertad en su proa, la embarcación simboliza la voluntad de Venezuela de transitar mares libres y soberanos.

Al grito de «buen viento y buena mar», la juventud militar surca nuevamente El Caribe para sembrar el ideario de unión y solidaridad del Padre Libertador.

FUENTE PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA