Más de 2 millones de feligreses visitaron los templos durante la Semana Mayor

CIUDAD MCY.- En el balance del despliegue Semana Santa Segura 2026, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que más de 2 millones de feligreses visitaron los templos de Caracas durante la Semana Mayor.

Acompañada del jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, y de la Alcaldesa de Caracas, Almiranta Carmen Meléndez, la jefa de Estado Encargada destacó que hubo «un recogimiento espiritual de nuestro pueblo».

Rodríguez, prosiguió indicando que «esta Semana Mayor, fue de gran expectativa, pero también de extraordinarios resultados de lo que es el ánimo de Venezuela, de lo que es el ánimo de nuestro pueblo», detalló ante las autoridades presentes.

Si bien las estadísticas reportan que las playas y ríos fueron los destinos predilectos por los turistas, según señaló la ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello, otras regiones como la montaña y los llanos también recibieron una gran afluencia.

Caracas, en particular, se destacó como la capital más visitada de los últimos cinco años, con una impresionante movilización, «con 1 mil 451 actividades eclesiásticas de la Iglesia Católica llevadas a cabo en sus parroquias», dijo la Alcaldesa de Caracas al explicar que los devotos acudieron a cumplir promesas, como la visita al Nazareno de San Pablo y a San José Gregorio Hernández en La Candelaria.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA