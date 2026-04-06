Movilización del 9-A celebrará 20 años de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales

CIUDAD MCY.- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anunció una marcha para el 9 de abril en celebración de los 20 años de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales.

En ese sentido, recalcó que esa es una de las leyes que reivindica lo que establece la Constitución, de la democracia participativa y protagónica.

Recordó que cuando esa ley se aprobó, pasaron dos meses y fueron sectores opositores ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a pedir la nulidad de las leyes del Poder Popular. “No les gusta a los sectores opositores la organización de los pueblos”.

“Por eso vamos a marchar el 9 de abril junto al pueblo en reconocimiento y celebración de los 20 años de esta ley y por la paz de nuestro país; estaremos en la calle con una gran movilización, no solo en Caracas, sino en todo el país. Vamos por la paz, tranquilidad, trabajo”, destacó.

11, 12 y 13 DE ABRIL

Por otro lado, indicó que hay otras fechas que hay que recordar, como el 11, 12 y 13, que el pueblo junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), regresaron al Comandante Hugo Chávez a la presidencia de la República.

Recalcó que quitaron el cuadro de Bolívar “porque su mirada los acusaba, y encontramos su cuadro en un rincón y cuando regresamos, también él regresó, de igual forma Hugo Chávez”.

“Esa misma gente hoy no entiende que el país lo que quiere es paz y tranquilidad, aún no lo han entendido, no entienden que queremos que nuestros niños vayan en paz a los colegios, que las familias disfruten en unión familiar, no lo entienden y siguen con su agenda de violencia”, sostuvo.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA