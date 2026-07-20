4 mil viviendas serán entregadas este año a víctimas de los terremotos

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que «de aquí, mes de julio, al mes de diciembre, estaremos entregando 4 mil viviendas» a las familias que resultaron víctimas de los dos terremotos del pasado 24 de junio.

En una emotiva actividad con las familias damnificadas del estado La Guaira, en la que resultaron favorecidas más de 240 familias que recibieron «una vivienda completamente equipada», como parte de la respuesta inmediata a los daños causados por los recientes terremotos, la Jefa de Estado supervisó las condiciones de las nuevas unidades, resaltando el carácter humanitario y prioritario de la intervención del Gobierno Nacional para restituir el derecho a un techo digno.

La Mandataria Nacional explicó que las próximas entregas se realizarán de manera progresiva y con equipamiento completo para garantizar la habitabilidad de los hogares. Este el plan integral incluye atención social y servicios básicos para facilitar la pronta recuperación de las comunidades afectadas.

Rodríguez destacó que el Estado Mayor junto a la Comisión Presidencial están abocados a la revisión de los suelos para la construcción de nuevas viviendas que darán respuestas a las necesidades derivadas del doblete sísmico del 24 de junio.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA