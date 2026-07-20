Presidenta Delcy Rodríguez entrega nuevas viviendas a 200 familias afectadas por los sismos del 24 de junio

CIUDAD MCY.- Este lunes, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lidera la entrega nuevos apartamentos completamente equipados a 200 familias, en Caracas.

Las adjudicaciones se realizan en las torres J-01 y J-02 del complejo habitacional «Ciudad Tiuna», sector «Simón Bolívar», con la presencia del presidente de la Asamblea Nacional y del Estado Mayor para la creación de Campamentos Transitorios y la Planificación acelerada de Proyectos de Vivienda, Jorge Rodríguez, quien acompaña a la Mandataria Nacional en un recorrido por cada vivienda.

También, hacen acto de presencia la vicepresidenta sectorial administrativa y de Gobierno Digital y ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira; el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez; la ministra para Hábitat y Vivienda, Paola Posani; y el Mayor General Juan Ernesto Sulbarán, Autoridad Única del Estado Mayor para la Contingencia y comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana.

Con la adjudicación de estos hogares, equipados con mobiliario, camas y cocinas operativas, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso de brindar respuestas concretas y dignas a los afectados por la contingencia.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA