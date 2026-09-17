40 familias afectadas por sismo en Ocumare recibieron insumos de construcción

Esta jornada de atención directa se desarrolló gracias al Plan Venezuela Renace, orientado por la presidenta Delcy Rodríguez, en articulación con la gobernadora Joana Sánchez, y el alcalde Wilmer Leal

CIUDAD MCY.- En respuesta a las contingencias sufridas en diferentes estados del país, el Gobierno Nacional, regional y local llevó a cabo la entrega formal de materiales de construcción a 40 familias del municipio Ocumare de la Costa de Oro de Aragua, cuyas viviendas resultaron con daños estructurales tras el movimiento telúrico registrado el pasado 24 de junio.

La jornada de atención directa se desarrolló en el marco del Plan Venezuela Renace, bajo las orientaciones de la presidenta Delcy Rodríguez, en conjunto con la gobernadora del estado Aragua, Johana Sánchez, y el alcalde de la entidad costeña, Wilmer Leal.

Durante la actividad se realizó el despacho directo de insumos esenciales para las reparaciones habitacionales, entre los que destacan bloques, láminas de zinc y sacos de cemento, orientados a la recuperación de techos, paredes y estructuras comprometidas en los hogares atendidos.

El alcalde Wilmer Leal destacó la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno para dar respuesta oportuna a las comunidades afectadas.

“Gracias a la articulación perfecta con nuestro Gobierno Bolivariano y el Plan Venezuela Renace, hoy estamos dando una respuesta concreta a nuestro pueblo. No dejamos sola a ninguna familia afectada; trabajamos sin descanso por la reconstrucción y la dignidad de las viviendas de Ocumare», señaló Leal.

El equipo de la Alcaldía de Ocumare de la Costa de Oro y los organismos de gestión de riesgo mantendrán el acompañamiento técnico y la supervisión continua en los sectores beneficiados para velar por el correcto desarrollo de los trabajos de reacondicionamiento de las infraestructuras familiares.

PRENSA OCUMARE DE LA COSTA DE ORO

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