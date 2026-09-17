Instalada tubería de agua potable en sector Julio Bracho de Revenga

CIUDAD MCY.- Un total de 35 familias del sector Julio Bracho-La Guá parte alta fueron beneficiadas con la instalación de 130 metros de tubería de agua potable, como parte de los proyectos aprobados a través de la Consulta Popular en la Comuna “José Rafael Revenga”.

Los trabajos, ejecutados a través de un trabajo conjunto entre las cuadrillas de Mantenimiento Urbano de la Alcaldía y personal de Hidroven, contemplaron la instalación de la tubería, colocación de 18 conexiones y 16 abrazaderas para completar la obra.

Yaribeth Martínez, habitante beneficiada, recalcó “estamos satisfechos por la instalación de esta tubería; es un logro que obtuvimos a través de la última Consulta Popular y hoy nos están cumpliendo. Gracias a este proyecto vamos a contar con servicio de agua por tuberías en nuestros hogares”.

En el lugar, estuvieron presentes Zulay Urbina, comisionada de la Comuna “José Rafael Revenga”, representantes del Poder Popular organizado, habitantes de la zona y el personal encargado de la ejecución del proyecto, quienes dieron constancia de que se realizó un trabajo de calidad en beneficio de las familias residentes.

Este apoyo forma parte de las políticas de mejoras sociales que garantiza el gobierno municipal con base en la 2da Transformación, optimizando los servicios públicos y atendiendo las solicitudes de los revengüeños y revengüeñas en pro de mantener el buen funcionamiento de los servicios básicos.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

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