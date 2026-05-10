Madres recibieron un día lleno de mimos, música y sorpresas en Lamas

Las mamás santacrucenses disfrutaron de una experiencia inolvidable de relajación y cuidado personal.

CIUDAD MCY.– Con un desborde de cariño, amor y respeto, la Plaza Bolívar del municipio José Ángel Lamas se convirtió en escenario perfecto para celebrar una gran jornada dedicada a las madres de la jurisdicción.

El evento tuvo como propósito central honrar a las mujeres santacrucenses, quienes día a día fungen como guardianas de la identidad local, transmiten el amor más puro y son el pilar fundamental en la formación de las nuevas generaciones.

​La actividad, que transformó los espacios de la plaza en una gran «estación de belleza», estuvo liderada por el alcalde de la localidad, Tony García, quien acompañó a las madres durante toda la celebración.

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​Durante la jornada, las progenitoras fueron consentidas por un equipo de profesionales de la peluquería, el maquillaje y la estética.

Las asistentes disfrutaron de una amplia variedad de servicios gratuitos, entre los que destacaron: corte de cabello, diseño y limpieza de cejas, manicure, secado y planchado del cabello.

​El ambiente festivo estuvo amenizado por el toque musical de agrupaciones bailables y el tradicional sonido de una orquesta de mariachis.

Además de la atención personal, las madres recibieron obsequios especiales, incluyendo kits de belleza y hermosas flores entregadas como símbolo de la belleza y la dedicación maternal.

VALOR DE UNA MADRE

​Visiblemente emocionado por la receptividad a la actividad programada, el burgomaestre, Tony García, dedicó unas sentidas palabras a las presentes, destacando el rol invaluable de la maternidad en la sociedad:

​»Es necesario resaltar la labor de una madre, que no solamente nos dio la vida, sino que también nos guía. Son nuestro camino, nos inspiran y son las que siembran en cada uno de nosotros los valores. Algunas veces tienen que dejar a un lado sus sueños para que nosotros podamos cumplir los nuestros. No hay palabras de agradecimiento hacia nuestras madres por esos desvelos, por esos ‘te quiero’, por esos abrazos que siempre nos dan y nos motivan a que nosotros podamos seguir adelante», reflexionó García emocionado.

​AGRADECIMIENTO Y ALEGRÍA

​Las grandes protagonistas del evento se mostraron sumamente felices y agradecidas por la iniciativa de la municipalidad. Las madres santacrucenses manifestaron sentirse valoradas en su día.

​Carmen Pulido, una de las asistentes a la jornada, expresó su emoción: «Me siento sumamente feliz por esta jornada que nos hace sentir queridas y amadas, en este día tan especial».

​Por su parte, María Eugenia Morales, tras disfrutar de la estación de belleza, señaló: «Me siento demasiado afortunada porque hoy me han tratado como una reina, además de que me pusieron muy linda para pasar mi día feliz y radiante».

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YORBER ALVARADO

FOTOS :CORTESIA