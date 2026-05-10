Más de 300 docentes se forman como Defensores Educativos en Girardot

Durante las instrucciones se abordó la importancia de conocer más y mejor a la Lopnna, identificar tempranamente situaciones de vulnerabilidad en la escuela y promover una cultura de paz y convivencia en centros educativos.

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de consolidar espacios escolares seguros, se llevó a cabo en el municipio Girardot la primera jornada del Plan de Formación de Defensoras y Defensores Educativos, donde participaron más de 300 docentes de la jurisdicción.

​La jornada formativa fue una estrategia para fortalecer la proteccion integral de niños, niñas y adolescentes en sus ámbitos escolares.

El encuentro se realizó simultáneamente en Liceo Militar Libertador, Liceo Nacional Agustín Codazzi y la Escuela Básica Nacional República de México, donde el

personal académico recibio herramientas jurídicas y pedagógicas necesarias para la resolución de conflictos y salvaguardar los derechos humanos en las aulas.

​Durante las instrucciones se abordaron temas sobre la importancia del conocimiento de ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), la identificación temprana de situaciones de vulnerabilidad en el entorno escolar y la promoción de una cultura de paz y convivencia armónica en las instituciones.

Cabe mencionar que este plan de formación continuará desplegandose en las instituciones educativas del estado, con el propósito de consolidar el umplimiento efectivo de la ley y el desarrollo armonioso dentro de la población estudiantil.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS:CORTESÍA