Sucre mejorará su red de aguas residuales al recibir lote de colectores

La intervención responderá de manera directa a los reportes formulados por la comunidad, que atenderá una necesidad prioritaria del drenaje y manejo adecuado de las aguas servidas.

CIUDAD MCY.- En la construcción de “Ciudades más Humanas” los bienes colectivos son un punto fundamental, por esa razón, en un esfuerzo mancomunado del Gobierno Bolivariano y el Poder Popular, el municipio Sucre recibió dos gandolas de tuberías para mejorar el sistema de aguas servidas.

Esta significativa entrega fue recibida por el propio alcalde de la jurisdicción, Wilson Coy, lo que forma parte de una planificación técnica orientada a fortalecer los servicios básicos y garantizar condiciones adecuadas de salubridad local.

La obra beneficiará directamente a la parroquia Bella Vista y a la Comuna “Hugo Chávez II”, donde se realizará la instalación de los colectores para mejorar el servicio de drenaje, con lo que se optimiza la calidad de vida de los sucrenses.

La sustitución de la red de tuberías, además, mejorará la eficiencia operativa del sistema y se prevendrá incidencias asociadas a obstrucciones o colapso, lo que se traduce en soluciones de carácter estructural, en zonas priorizadas del municipio.

Este tipo de intervenciones responde a la necesidad de mantener una infraestructura funcional y acorde a las demandas actuales de la población.

Estas acciones se desarrollan bajo las directrices del presidente, Nicolás Maduro, respaldadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en articulación con el trabajo conjunto de la vocera del Pueblo en Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde del municipio, Wilson Coy.

YORBER ALVARADO

FOTOS:CORTESIA