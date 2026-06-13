Coordinan plan de seguridad para Consulta Popular Nacional del 12 de julio

CIUDAD MCY- El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y el Conesejo Nacional Electoral (CNE) definen las acciones del plan de seguridad para la Segunda Consulta Popular Nacional del 12 de julio.

Al respecto, se realizó una videoconferencia entre el viceministro Endes Palencia y el vicepresidente del CNE, Carlos Quintero, para estructurar el programa.

Para resguardar el proceso, el ministerio activará un operativo especial con los órganos de seguridad ciudadana, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La jornada democrática contará con la participación de 5.418 circuitos y 48.086 consejos comunales en todo el territorio nacional.

Estas estructuras sociales se desplegarán de manera coordinada en 11.412 centros de votación, donde se dispondrán un total de 12.747 mesas.

FUENTE: AVN

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