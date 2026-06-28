Presidenta (E) Delcy Rodríguez supervisó zona de derrumbe en Chacao y activó planes de emergencia

CIUDAD MCY.-La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, realizó este sábado una supervisión directa en el municipio Chacao, donde varias edificaciones colapsaron tras el doble terremoto del 24 de junio, y anunció la activación inmediata de planes de emergencia para atender a los afectados y acelerar las labores de búsqueda y rescate.

Durante el recorrido por las áreas de mayor daño estructural, Rodríguez evaluó junto a equipos técnicos y de seguridad el estado de los edificios comprometidos y las condiciones del entorno urbano. Señaló que se han desplegado brigadas de ingeniería, rescatistas especializados y unidades de evaluación rápida, con el objetivo de determinar riesgos, reforzar zonas críticas y garantizar la protección de los habitantes.

La mandataria informó que se activaron protocolos de emergencia para el traslado de familias, la instalación de refugios temporales, y el fortalecimiento de los corredores sanitarios para la atención de heridos y personas vulnerables. También indicó que se mantiene la restricción de acceso en los sectores donde continúan las operaciones de rescate y remoción de escombros.

Rodríguez destacó que los equipos trabajan de manera ininterrumpida y reiteró que la prioridad del Gobierno es salvar vidas, asegurar las estructuras y brindar asistencia inmediata a quienes resultaron afectados por el colapso de los edificios en Chacao.

FUENTE: GLOBOVISION

FOTO: CORTESÍA