Más de siete millones de kilos de alimentos se distribuyen en zonas afectadas

CIUDAD MCY.- El operativo de asistencia alimentaria desplegado tras los sismos que golpearon al país el pasado 24 de junio logró la distribución de más de siete millones de kilos de alimentos en las regiones más afectadas, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez.

El parlamentario detalló que siet millones 200 mil kilos de alimentos han sido llevados especialmente al estado La Guaira, la entidad más golpeada por los movimientos telúricos.

A la cifra se suman 16 mil 145 bolsas de comida y 220 mil 434 comidas calientes entregadas directamente a las familias damnificadas en los refugios y comunidades afectadas de esta región costera.

Este despliegue sin precedentes fue posible gracias a la articulación entre el Ejecutivo nacional, los gobiernos regionales y el voluntariado, quienes trabajan sin descanso con el fin de garantizar que los suministros lleguen oportunamente a quienes más lo necesitan, incluso en las zonas de más difícil accesos.

FUENTE:VTV

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