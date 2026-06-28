Presidenta (E) Delcy Rodríguez sostiene encuentro con brigadas rescatistas internacionales

CIUDAD MCY.- La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este sábado un encuentro con las brigadas de rescatistas internacionales y embajadores acreditados en el país, con el firme propósito de coordinar y estrechar los lazos de cooperación humanitaria frente a la emergencia nacional.

El encuentro se produce en un contexto de máxima complejidad tras el doble sismo de magnitudes 7.5 y 7.2 que sacudió el norte del país el pasado miércoles 24 de junio. Los movimientos telúricos, cuya afectación principal se alcanzó a 7 estados del país, incluyendo al estado La Guaira, Maracay y diversas zonas de Caracas, provocaron el colapso masivo de infraestructuras residenciales, afectaciones severas en servicios y el corte de vías principales.

De acuerdo con el balance oficial más reciente, la cifra de víctimas mortales ha ascendido a 1.430 personas, mientras que los heridos superan los 3.238 y más de 3,100 ciudadanos han perdido la totalidad de sus hogares.

Los equipos de rescate nacionales e internacionales, entre los que destacan especialistas de México, España y otras naciones, libran actualmente una carrera contra el reloj entre los escombros para localizar a sobrevivientes y atender a las decenas de miles de familias damnificadas

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA