Plan de restitución progresiva del sistema eléctrico avanza tras eventos telúricos

CIUDAD MCY.-Luego de los recientes eventos telúricos y ante el embate climático del fenómeno El Niño, el sector eléctrico atraviesa una fase de monitoreo y estabilización para garantizar el suministro de energía y servicios básicos en todo el territorio venezolano.

La hoja de ruta fue evaluada desde la sede del Centro Nacional de Despacho (CND) del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE) durante una reunión extraordinaria encabezada por el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, ingeniero Juan José Ramírez.

El encuentro contó con la participación de los titulares de Transporte, Atención de las Aguas y Energía Eléctrica, junto a representantes de PDVSA Gas Comunal, CANTV, entes de telecomunicaciones y comisionados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), atendiendo las orientaciones fijadas por la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez.

«Revisamos exhaustivamente cada uno de los servicios y su situación actual, especialmente lo relativo a la energía eléctrica en el país, para monitorear las acciones tomadas por orientaciones de la Presidencia de la República orientadas a la recuperación progresiva de la carga tras los efectos posteriores al evento sísmico», refirió Ramírez sobre el alcance de las evaluaciones.

Durante la jornada, las autoridades analizaron las métricas de monitoreo diario de administración de carga emitidas por la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC). El objetivo central de estos registros es sostener un seguimiento riguroso de la estabilidad del servicio y coordinar la recuperación progresiva del suministro tras los daños provocados por los sismos.

Asimismo, el equipo multidisciplinario e interinstitucional estableció un esquema de contingencia enfocado en mitigar los efectos del fenómeno El Niño sobre la red eléctrica, al tiempo que se ajustan las operaciones de distribución de agua potable, gas y telecomunicaciones a escala nacional.

FUENTE; MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

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