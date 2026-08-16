Próximo 11 de octubre se realizará nueva Consulta Popular Nacional

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció formalmente que el próximo 11 de octubre se llevará a cabo una nueva jornada de Consulta Popular Nacional en todo el territorio nacional.

Esta jornada democrática tiene como objetivo principal que los Consejos Comunales, Comunas, Circuitos Comunales y, por primera vez, las Juntas de Condominios, definan de manera directa los proyectos prioritarios para sus comunidades, garantizando que los recursos financieros sean destinados a las necesidades reales identificadas por los propios habitantes.

El anuncio fue realizado durante un acto de entrega de créditos financieros destinados a 157 condominios ubicados en las parroquias El Paraíso, El Recreo, La Candelaria y el sector La Florida. Durante el evento, la Jefa de Estado destacó la importancia de esta iniciativa como un mecanismo para fortalecer la participación ciudadana y la descentralización de los recursos, permitiendo que la toma de decisiones recaiga directamente en manos de los vecinos organizados.

La Presidenta hizo un llamado a los representantes de estas comunidades para que inicien desde ahora el proceso de organización y debate interno. Resaltó que esta convocatoria busca que cada sector reflexione sobre sus requerimientos más urgentes, fomentando una cultura de planificación colectiva que permita ejecutar obras de impacto inmediato y mejorar la calidad de vida en los entornos residenciales de Caracas.

«Me complace mucho poderlo decir frente a ustedes, comunidad de esta zona que vayan pensando y se vayan organizando, porque es una manera de que nosotros también consolidemos nuestro camino democrático», dijo la Jefa de Estado a los vecinos de la parroquia vistada.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA