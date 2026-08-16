Biotecnología social democratiza el conocimiento y consolida la soberanía alimentaria

CIUDAD MCY.- Con la biotecnología social se consolida la Alianza Científico-Campesina como estrategia para democratizar el conocimiento científico y avanzar hacia la soberanía agroalimentaria del país, poniendo la ciencia al servicio del pueblo, destacó este sábado el ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Yván Gil, en su canal de Telegram.

Al respecto, indicó que, los investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) están comprometidos con el desarrollo de la biotecnología social aplicada, llevando el conocimiento científico directamente al campo y a los campesinos.

“Este enfoque permite vincular el trabajo de laboratorio con las necesidades reales de los productores, generando un impacto significativo en sus comunidades”, señala en la red social.

En este sentido, Daniel Martín, jefe del Laboratorario de Mejoramiento Genético de Plantas del Centro de Biotecnología Agrícola del IVIC, explica en un video anexo a la publicación el nuevo paradigma de la biotecnología social, mediante el cual se lleva la ciencia abierta directamente al campo y a los productores.

“La intención de la biotecnología social es trabajar de la mano junto con los requerimientos específicos del territorio”, señala el investigador, quien destaca además que el productor y los investigadores se unen para alcanzar un diagnóstico de cada situación para lograr el mejoramiento genético participativo.

“Mediante un modelo participativo y de codesarrollo horizontal, investigadores y productores colaboran estrechamente para fortalecer cultivos estratégicos como cacao, café y coco. Juntos, buscan soluciones innovadoras para mejorar la producción, combatir enfermedades y adaptarse a las condiciones climáticas específicas de cada región”, explica el titular de la cartera de ciencia.

Gil además, subraya que estos científicos no se limitan a trabajar en laboratorios, pues toda investigación e innovación se desarrolla en el terreno, en estrecha colaboración con los que poseen conocimientos y técnicas arraigadas en la tradición del pueblo productor.

Por su parte, Daniel Martín destaca la importancia de esta herramienta de coparticipación desarrollada de la mano con los productores, pues “son ellos la base fundamental de nuestra economía y de nuestra soberanía alimentaria”.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA