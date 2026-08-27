Aragua exalta a más de 60 patrimonios de su memoria cultural

Manifestaciones culturales y portadores vivientes fueron declarados patrimonio tras un proceso de investigación desarrollado para actualizar el registro cultural del estado

CIUDAD MCY.- La memoria, las tradiciones y el legado de cultores aragüeños fueron reconocidos en una sesión especial celebrada en el Teatro Ateneo de Maracay (TAM), donde se respaldó la declaratoria de más de 60 patrimonios culturales, entre manifestaciones inmateriales y portadores vivientes.

La jornada contó con la participación de la viceministra Cultura, Rosario Soto; la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez; la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba), Katiana Hernández, y el secretario de Cultura, Nicolás González, junto a cultores y representantes de las manifestaciones reconocidas.

Durante la sesión, el Cleba aprobó por unanimidad el Acuerdo N° 033, mediante el cual respaldó el decreto emitido por la Jefa del Ejecutivo regional para declarar 27 patrimonios culturales inmateriales y 40 patrimonios vivientes, tras un proceso de investigación desarrollado por la Secretaría de Cultura, en articulación con la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Parlamento regional.

En relación a esto, la viceministra Rosario Soto destacó el aporte de Aragua al proceso de actualización del catálogo nacional de patrimonios y valoró la investigación desarrollada para reconocer a las expresiones y portadores que contribuyen a preservar la memoria y los saberes de las comunidades.

“Aragua es uno de los principales estados que aporta en este proceso de actualización de nuestro catálogo nacional de patrimonios vivos, de nuestros portadores patrimoniales y de nuestras manifestaciones culturales”, expresó.

*EL VALOR DE LA HERENCIA*

Ante los cultores y representantes de las agrupaciones presentes, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, resaltó que la declaración constituye un reconocimiento a quienes han dedicado años de su vida a preservar y transmitir las expresiones culturales que forman parte del sentir regional.

“Hoy hacemos este justo reconocimiento, este encuentro de patrimonios, este encuentro con la verdad”, afirmó Sánchez, al señalar que el decreto debe trascender más allá de un documento para convertirse en una oportunidad de encuentro con los hombres y mujeres que han mantenido vivas las tradiciones en sus comunidades.

La mandataria regional destacó que la cultura popular y las diversas manifestaciones religiosas, musicales y tradicionales han contribuido a fortalecer la identidad del pueblo aragüeño, por lo que consideró necesario continuar profundizando el proceso de reconocimiento y reivindicación de sus portadores.

Por su parte, la presidenta del Cleba, Katiana Hernández, explicó que este procedimiento es resultado de una investigación en la que fueron identificadas expresiones culturales y cultores con más de 35 años de trayectoria en el estado.

Asimismo, adelantó que próximamente será presentado un catálogo digital que permitirá difundir las manifestaciones y portadores reconocidos, mientras la comisión encargada de la investigación continuará el trabajo de documentación y actualización patrimonial.

Al mismo tiempo, el secretario de Cultura, Nicolás González, celebró el reconocimiento otorgado y destacó el trabajo conjunto de las instituciones que participaron en el proceso.

“Ahora invitamos a todos nuestros cultores a difundir todo este hermoso material que estamos subiendo en las redes sociales para que nuestros jóvenes, conozcan la identidad del aragüeño, la identidad del venezolano y que conozcan a nuestros cultores en el estado de Aragua”, manifestó González.

La declaratoria abre así una nueva etapa para la identificación, documentación y reconocimiento de las manifestaciones y portadores que, desde las comunidades y a lo largo de los años, han contribuido a preservar la memoria cultural del estado Aragua.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESÍA | @JOHANITAKENPO