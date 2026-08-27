Entregados 136 tanques de aguas en San Casimiro

La asignación de estos contenedores permitirá el almacenamiento seguro, higiénico y constante del agua potable a las familias de la zona

CIUDAD MCY.- Los proyectos de la Consulta Popular Nacional continúan materializándose en San Casimiro, todo ellos gracias a la entrega de 136 tanques de agua destinados a garantizar una reserva segura del vital líquido.

Este proyecto, priorizado directamente por las comunidades durante la jornada electoral, contó con el respaldo articulado del Ejecutivo nacional, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y alcalde de la jurisdicción, Mayker López.

La entrega se llevó a cabo en la Escuela Básica «Augusta Carvallo de Blanco», donde las familias de la Comuna Educación y Formación Bolívar Chávez recibieron los tanques para lograr una reserva y un suministro constante del vital líquido.

La asignación de estos contenedores permitirá el almacenamiento seguro, higiénico y constante del agua potable a las familias de la zona.

Con esta entrega en la Comuna Educación y Formación Bolívar Chávez avanza en la fase de culminación, abriendo paso a la evaluación de nuevas propuestas para la próxima Consulta Popular que se celebrará el 18 octubre en todo el territorio nacional.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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