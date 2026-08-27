Continúan a paso firme trabajos de escarificación y asfaltado en la carretera Cagua – La Villa

Esta intervención forma parte del Plan Nacional Vialidad 2026, el cual tiene contemplado la aplicación de 15 mil toneladas de mezcla asfaltada en la entidad aragüeña

CIUDAD MCY .-Como parte de la ejecución del Plan Vialidad 2026, la empresa Vías de Aragua dio inicio a los planes de rehabilitación en la Carretera Nacional Cagua-La Villa, arteria vial estratégica que conecta el centro del país con la región de los llanos.

El presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo, estuvo acompañado en el lugar de las obras por el alcalde del municipio Sucre, Wilson Coy y el secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez.

El directivo de la empresa estadal de vialidad comentó que estas labores comenzaron con el pavimentado de más de 1.000 metros cuadrados de la vía. Asimismo, informó que se despacharon más de 160 toneladas de mezcla asfáltica en caliente en la jurisdicción de Villa de Cura.

Rozo explicó que estas acciones responden a las instrucciones dadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez a través del ministerio del Poder Popular para el Transporte y en conjunto con la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez.

“Iniciamos esta obra tan importante en el marco de un plan de 15 mil toneladas de asfalto asignadas para el estado Aragua, de las cuales ya llevamos más del 45% colocadas. Seguimos trabajando para garantizar la optimización de esta vialidad tan importante en la Troncal 2 y la Troncal 11” afirmó el presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo.

DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA

La autoridad del organismo vial detalló que el abordaje institucional se mantiene activo en otros puntos de la entidad aragüeña. Entre los trabajos realizados destacan la Carretera Magdaleno-Güigüe, en el que se han colocado 2.700 toneladas de asfalto de un total proyectado de 3.500 para consolidar la conexión con el estado Carabobo.

De igual manera, Rozo indicó que se han ejecutado intervenciones viales en sectores de Palo Negro, Santa Cruz, Francisco Linares Alcántara, Santiago Mariño y Girardot.

En el municipio Tovar, los equipos han registrado un total 70% de avances en la construcción del muro de contención del sector La Ballesta, garantizando la seguridad vial del estado.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

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