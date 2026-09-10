Presidenta Delcy Rodríguez visitó planta de producción de la empresa de cosméticos y cuidado personal Valmy

CIUDAD MCY– En el marco de las acciones para dinamizar la economía real y fortalecer el aparato productivo nacional, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratificó este jueves su compromiso de acompañamiento tanto a los emprendedores como a las industrias consolidadas que constituyen un referente en la manufactura venezolana, con su visita a la planta de producción de la empresa de cosméticos y cuidado personal «Valmy».

Durante la actividad, la Jefa de Estado realizó una inspección a las instalaciones de la empresa Drocosca, donde se constató la operatividad de su infraestructura de 2 mil metros cuadrados. La planta posee una capacidad instalada para fabricar 2 millones de unidades mensuales y mantiene actualmente una producción operativa de 600 mil unidades al mes (30 % de su capacidad total), volumen que garantiza el abastecimiento continuo del mercado interno y sostiene la presencia de la marca en países como España, Estados Unidos, Honduras y República Dominicana.

Este recorrido por las áreas estratégicas de la planta estuvo encabezado por la vocería técnica de Francisco Quintana, director general de la firma, y Dayanara Capote, gerente de Producción.

La empresa cuenta con una zona de mezclado y laboratorios de análisis físico-químico y microbiología; en los que se ejecutan rigurosos controles de calidad que posicionan a la compañía a la vanguardia de los denominados «cosméticos tecnológicos».

INGENIERÍA Y LINEA DE PRODUCCIÓN

Esmaltes y cuidado de uñas.

Maquillaje.

Cuidado corporal.

Cuidado capilar.

IMPACTO SOCIAL

Más allá de la capacidad productiva, la jornada puso de relieve el motor humano de la organización, sustentado en 154 trabajadores directos; realzando la contribución social de la empresa mediante la «Red Valmy», una iniciativa destinada a la formación técnica de mujeres venezolanas en el área de la estética, promoviendo el emprendimiento y la inserción laboral.

Este trabajo en conjunto, entre el Ejecutivo y el sector privado busca optimizar la capacidad industrial instalada, además de promover el consumo de bienes elaborados localmente y consolidar un modelo económico productivo y soberano del país.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

Ñ: CORTESÍA PRENSA PRESIDENCIAL