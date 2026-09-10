INTT prohíbe circulación de cuatrimotos en autopistas, carreteras y avenidas de todo el país

CIUDAD MCY.- El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) hace del conocimiento público que está estrictamente prohibido el tránsito de vehículos tipo cuatrimoto (ATV o cuatriciclos) en autopistas, carreteras y avenidas de toda la red vial nacional. Estos vehículos son únicamente de uso deportivo, turístico o recreativo fuera de carretera.

En ese sentido, a través de un comunicado publicado en redes sociales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se reseña que «de conformidad con la normativa legal vigente que rige la materia en Venezuela y su reglamento, todo vehículo que circule por las vías públicas debe contar obligatoriamente con dispositivos de seguridad homologados. La ingeniería estructural de las cuatrimotos no satisface los requerimientos exigidos para interactuar de forma segura con el tráfico vehicular urbano o interurbano».

Asimismo indica, que «la prohibición se fundamenta principalmente en que estas unidades presentan múltiples deficiencias de seguridad regulatoria, tales como la falta de iluminación reglamentaria y espejos retrovisores aptos para la vía pública, el uso de neumáticos de taco diseñados exclusivamente para tierra o barro que pierden tracción en el asfalto, la insuficiencia en sus sistemas de suspensión y frenado para detener la unidad a velocidades de vía rápida, y la total ausencia de elementos de protección activa y pasiva para salvaguardar la vida de los ocupantes y peatones».

De igual forma, sostiene que por todo lo antes expuesto, se exhorta a la comunidad y a los conductores a acatar la normativa legal vigente para evitar sanciones administrativas, la retención de las unidades y garantizar la seguridad integral en las vías del país.

FUENTE: VTV

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