56 mil kilos de desechos sólidos han sido recolectados en vialidad de Aragua

Funcionarios de Fundaragua elevaron un llamado de conciencia a la colectividad a no arrojar desechos sólidos y chatarras en vías públicas

CIUDAD MCY.- Con un alcance de 120 mil metros cuadrados y la recolección de 56 mil kilos de desechos sólidos continúan los trabajos de mantenimiento rutinario y preventivo en las principales arterias viales del estado Aragua, jornada que se ejecuta como parte del Plan de la Aragüeñidad impulsado por la gobernadora, Joana Sánchez.

Alfredo Contreras, jefe de operaciones de Fundaragua, explicó que los trabajadores de la referida institución se encuentran desplegados en la carretera Palo Negro – Santa Rita (conocida como carretera vieja), abarcando un total de 3 mil 200 metros lineales y 12 metros de ancho en tareas de: desmalezamiento, limpieza de brocales, cuneta, alcantarillas, desmalezamiento y recolección de desechos sólidos.

Durante el despliegue, Contreras recalcó que esta jornada es impulsada por la Secretaría de la Segunda Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, junto a Fundaragua, contando con un despliegue de 230 trabajadores entre hombres y mujeres de la institución.

“Se ha desplegado el plan de mantenimiento rutinario y preventivo en las arterias principales, hasta el momento se ha atendido la carretera Maracay – Mariara y la carretera que conecta el municipio Libertador y Francisco Linares Alcantara” añadió el funcionario.

CONCIENCIA COLECTIVA

Por otra parte, Contreras hizo un llamado a la colectividad que transita por la arteria vial a tener sentido de pertenencia y no arrojar desechos sólidos ni objetos como televisores dañados, muebles, neveras y demás materiales que se denominen chatarra, ya que en cada jornada de mantenimiento se recolectan más de 50 mil kilos de desechos.

“Desde Fundaragua hacemos un llamado a la colectividad a mantener los espacios limpios; gracias al esfuerzo del Gobierno regional se han eliminado tres vertederos a cielo abierto, entre ellos el que se ubicaba entre el Seguro Social de La Ovallera y Parque Los Aviadores, además del puente de Santa Rita” finalizó el jefe de operaciones.

ELIMAR PÉREZ

FOTO : CIUDAD MCY