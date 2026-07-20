Aeropuerto Nacional «Los Tacarigua» avanza su proceso de modernización

La inspección realizada por la Vocera del pueblo de Aragua, permitió constatar el avance de las adecuaciones y revisar, junto al gabinete regional, las acciones previstas en el Plan de la Aragüeñidad

CIUDAD MCY.- La modernización del Aeropuerto Nacional de Aragua «Los Tacarigua» registra avances en su proceso de adecuación, los cuales fueron constatados durante una visita de inspección realizada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, en compañía de la presidenta de la institución, Caryl Bertho.

Durante el recorrido, las autoridades verificaron las labores que se desarrollan en distintos espacios del terminal aéreo, orientadas a optimizar la infraestructura y brindar mayores condiciones de comodidad a los usuarios, en cumplimiento de las directrices del Gobierno Bolivariano para fortalecer la red de transporte y conectividad del país.

DESARROLLO INTEGRAL

La jornada también incluyó el encuentro semanal con los secretarios del Gobierno regional, espacio en el que se evaluó el balance de las acciones ejecutadas por los diferentes organismos y se revisaron las próximas líneas de trabajo previstas dentro del Plan de la Aragüeñidad.

De acuerdo con la información publicada por la Gobernadora en sus redes sociales, durante la reunión se analizaron los avances alcanzados en las distintas áreas de gestión, así como las iniciativas que serán impulsadas para dar continuidad a las políticas públicas orientadas al desarrollo integral de la entidad.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA