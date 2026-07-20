Sistema Público de Salud brindó más de 1300 beneficios en Zamora

CIUDAD MCY.-En un despliegue social orientado a consolidar la red de atención primaria y especializada, el Sistema Público Nacional de Salud brindó 1309 beneficios asistenciales, dando respuesta directa y oportuna a un total de 131 habitantes pertenecientes al sector Los Tanques de la parroquia Villa de Cura en el municipio Zamora.

Este abordaje responde directamente a las políticas de bienestar orientadas por la presidenta Delcy Rodríguez, a través de los lineamientos de protección social del Plan “Venezuela Renace”. Bajo la coordinación técnica del ministro de Salud, Carlos Alvarado, la jornada se materializó gracias al trabajo articulado de la gobernadora Joana Sánchez con el equipo multidisciplinario de la Corporación de Salud (Corposalud).

Las valoraciones de salud fueron ejecutadas por el personal médico del ASIC «Gilberto Rodríguez Ochoa», en estrecha alianza con las estructuras populares de la Comuna Agroecológica Los Tanques. Durante la actividad, se atendieron a 76 mujeres y 55 hombres, alcanzando una cifra de 250 atenciones en consultas, distribuidas en 48 de medicina general, 33 de pediatría, 33 de odontología, 11 de ginecología y obstetricia, y 6 atenciones especializadas a personas con discapacidad.

A través de la farmacia comunitaria se logró favorecer a 88 personas con la entrega gratuita de 655 medicamentos esenciales, equivalentes a 6550 unidosis dispensadas. De igual forma, el equipo de enfermería aplicó dosis del esquema nacional de inmunización, entre ellas pentavalente, IPV y OPV, se ejecutaron 85 tratamientos odontológicos específicos de exodoncias y operatorias de caries, 33 desparasitaciones, 262 pesquisas, 131 de tensión arterial y 131 de peso y talla y sesiones educativas de promoción para la salud.

La autoridad única de salud de Aragua, Yosmary Lombano, destacó la importancia de estos despliegues que acercan los servicios especializados directamente al hogar de las familias vulnerables. «Llegar al municipio Zamora con más de mil trescientos beneficios demuestra el compromiso de un Gobierno Bolivariano que protege de verdad en los momentos de contingencia. En esta etapa de reconstrucción social que lidera nuestra presidenta Delcy Rodríguez, estamos garantizando el cumplimiento de los esquemas de vacunación, el control prenatal y las medicinas gratuitas”, afirmó.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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