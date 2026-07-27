Comisión Presidencial establece lineamientos técnicos para reparación de infraestructuras afectadas por los sismos

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de establecer los lineamientos técnicos para la evaluación y reparación de los urbanismos y viviendas que sufrieron daños, así como para la segunda fase de reconstrucción de las zonas más afectadas por los sismos del 24 de junio, la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura, liderada por el ingeniero Francisco Garcés, sostuvo una reunión de trabajo con autoridades nacionales y regionales.

Durante la jornada, se dio a conocer el marco profesional técnico con el que se abordará los distintos grados de afectación en cada entidad. Estos lineamientos permitirán hacer las revisiones y próximas reparaciones de los elementos estructurales y de mampostería, así como el apuntalamiento de edificaciones que requieran ese tipo de reparaciones.

Los asistentes acordaron que cada obra será evaluada según su nivel de daño, funcionalidad, vulnerabilidad estructural y estabilidad del suelo. La meta será reparar primero lo que puede recuperarse con seguridad, sustituir lo que no sea reparable y restablecer los servicios e infraestructuras esenciales con el menor riesgo posible.

Al respecto, Garcés precisó que fueron revisados todos los criterios de trabajo, pero también las realidades de cada uno de los territorios, para establecer los mecanismos de intervención, para que estas reparaciones se hagan de una manera segura, fundamentada en el criterio de expertos, a traves de un proceso transparente y adecuado en el contexto del Plan Venezuela Renace.

Resaltó que, hasta la fecha, han sido evaluadas un poco más de 30 mil estructuras en Caracas y los seis estados afectados (Miranda, Aragua, La Guaira, Carabobo, Falcón y Yaracuy), lo que permitirá avanzar a la segunda fase de reconstrucción en base a especificaciones especializadas. Asimismo, indicó que también habrá un despliegue para certificar aquellas viviendas e infraestructuras catalogadas con etiqueta roja, para proceder a los estudios complementarios que determinen los procedimientos a realizar en cada una.

FUENTE RNV / FOTO CORTESÍA