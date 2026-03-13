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Activación de banco de transformadores fortalece sistema eléctrico en Sabaneta

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PorMilexis Pino

Mar 13, 2026

CIUDAD MCY.- Como parte de las políticas de optimización de los servicios públicos y en el marco de la 2T, la Alcaldía del municipio José Rafael Revenga llevó a cabo la activación de un nuevo banco de transformadores de 25 kVA en la calle La Chompi de Sabaneta.

Esta importante maniobra técnica, diseñada para estabilizar el suministro de energía en la zona, contempló además la sustitución de 75 metros de guaya y la renovación del tendido bajo que alimenta el sistema, garantizando así una red fuerte y eficiente que impacta positivamente en la calidad de vida de más de 150 familias del sector.

Debido a estas labores de ingeniería, los habitantes de la calle La Chompi, el sector Centro Norte II, y las calles Libertad, Negro Primero y Montilla con Flores, cuentan ahora con un servicio más estable, superando las fallas de voltaje que afectaban la cotidianidad de la zona.

Ante este logro, la comunidad manifestó su respaldo a la gestión. Cruz Colina, expresó con satisfacción que este trabajo representa un avance fundamental para los vecinos, asegurando que ahora podrán gozar de un servicio más confiable.

Este avance en materia de servicios básicos es el resultado del compromiso del gobierno local con el desarrollo del Plan de la Aragueñidad y el Plan de las 7T impulsado por el Ejecutivo Nacional.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

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