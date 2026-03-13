Entregados uniformes a la selección infantil doble A sub-12 del municipio Tovar

El municipio Tovar contará por primera vez con la representación en la categoría de béisbol menor

CIUDAD MCY.- El alcalde del municipio Tovar, Maximiliano Suárez, en compañía del director de Deporte, Ronald Mayora, y del secretario de la Cuarta Transformación, Sekou Morillo, realizaron la entrega de uniformes a la selección Infantil AA – Sub-12 del municipio, equipo que representará a la localidad en los X Juegos Estatales de Selecciones 2026.

Los jóvenes atletas pertenecen a la Escuela de Béisbol Cachorros y Cachorras Colonia Tovar, organización que viene impulsando la formación deportiva de niños y niñas del municipio, promoviendo valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el amor por el deporte.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional liderado por nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez, así como con el respaldo e impulso al deporte de nuestra gobernadora del estado Aragua Joana Sánchez, en articulación con el gobierno municipal, para seguir fortaleciendo el desarrollo deportivo y brindar nuevas oportunidades a la juventud tovareña.

La mencionada participación marca un hecho histórico para el municipio Tovar, ya que por primera vez contará con representación en la disciplina del béisbol menor dentro de esta importante competencia deportiva.

MILEXIS PINO

FOTOS: CORTESÍA ALCALDÍA MUNICIPIO TOVAR