Activado Estado Mayor de Sucesos Adversos en el municipio Revenga

CIUDAD MCY.- En consonancia con las directrices emitidas por el Ejecutivo nacional, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez, el municipio José Rafael Revenga activó formalmente el Estado Mayor de Sucesos Adversos.

Este cuerpo multidisciplinario, especializado en seguridad y prevención, se encuentra desplegado con el objetivo de monitorear los puntos claves de la jurisdicción tras los fuertes sismos registrados este 24 de junio.

El equipo integral está conformado por la Dirección General de la Alcaldía, Sindicatura Municipal, Protección Civil y Administración de Desastres, la Dirección de Ingeniería e Infraestructura, el Observatorio de la Seguridad, Catastro y Mantenimiento Urbano. Es así como este equipo se ha movilizado a lo largo y ancho de la entidad revengueña para evaluar de manera oportuna cada uno de los casos reportados.

Lisbeth Páez, directora de Protección Civil en la localidad, ofreció un balance preliminar sobre las afectaciones e instó a la población a mantener la cordura.

«Hasta el momento tenemos cinco incidencias reportadas, en las cuales ya se están realizando las debidas inspecciones y evaluaciones técnicas para brindar una respuesta oportuna a nuestra comunidad. Ante todo, recordamos la importancia de mantener la calma frente a este tipo de eventos adversos», detalló Páez.

Es así como el equipo de ingeniería municipal, las cuadrillas de mantenimiento urbano y Protección Civil, en compañía del personal directivo de la Alcaldía, continúan desplegadas en todo el territorio realizando rigurosas inspecciones estructurales en viviendas y edificaciones diversas para descartar riesgos mayores.

Finalmente, las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar la difusión de rumores o informaciones falsas a través de las redes sociales, recordando que la prevención y el flujo de información oficial son herramientas claves para garantizar la seguridad de todos y todas.

PRENSA ALCALDIA DE REVENGA

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA