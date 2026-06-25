Alcalde Duglas Seijas activo el ODDI en Camatagua ante evento sísmico

Las autoridades confirmaron que el municipio se encuentra en total normalidad, sin pérdidas humanas ni daños materiales

CIUDAD MCY.-:Luego de los fuertes sismos registrados la tarde de este miércoles en el territorio nacional, el alcalde del municipio Camatagua, Duglas Seijas, activó de manera inmediata el Órgano de Defensa Integral (ODDI) a fin de evaluar la situación y coordinar las acciones preventivas en la jurisdicción.

El mandatario local encabezó una mesa de trabajo de alto nivel con los cuerpos de seguridad, prevención y resguardo que integran el ODDI.

Durante el encuentro, se evaluaron los planes de contingencia y se coordinaron las estrategias de monitoreo permanente para garantizar la tranquilidad de toda la población camatagüense.

BALANCE DE TRANQUILIDAD

Para la calma de la ciudadanía, el alcalde Seijas ofreció un balance oficial y sumamente positivo tras las inspecciones de rigor:

«Queremos dar un parte de tranquilidad a nuestro pueblo. Tras el despliegue y la evaluación de los equipos de rescate y seguridad, podemos asegurar que no existen pérdidas humanas ni daños físicos o materiales que lamentar en el municipio Camatagua», enfatizó la máxima autoridad municipal.

Finalmente, el mandatario instó a los habitantes a mantener la calma, evitar difundir falsos rumores en redes sociales y estar atentos únicamente a los canales informativos oficiales ante cualquier situación de emergencia.

PRENSA CAMATAGUA ALCALDÍA DE CAMATAGUA

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