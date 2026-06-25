Despliegue institucional mantiene operativo en la vía de Ocumare de la Costa

El trabajo articulado de organismos regionales se concentra en liberar la vía y restituir las condiciones de movilidad propios y visitantes del eje costero

CIUDAD MCY.- La carretera Local 07 del municipio Ocumare de la Costa de Oro es atendida por cuadrillas de trabajo del Gobierno Bolivariano de Aragua, luego de las afectaciones ocasionadas por el reciente evento natural que impactó esta importante vía de comunicación del eje costero.

Las labores de limpieza y despeje son ejecutadas de manera articulada por el equipo de Vías de Aragua, junto a Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua) y Fundación Parques de Aragua (Fundaparques), siguiendo las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, con el propósito de garantizar la seguridad de los usuarios y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.

Durante el despliegue, equipos técnicos y personal especializado fueron desplegados en distintos puntos de la zona realizando el despeje de troncos, material vegetal, acumulaciones de tierra y otros elementos que obstaculizan el tránsito vehicular.

Estas acciones forman parte de la atención integral que la jefa del Ejecutivo regional mantiene en las áreas impactadas por el fenómeno natural, priorizando la conectividad de las comunidades y el acceso hacia el municipio costero, una vía de gran relevancia para el retorno seguro de propios y visitantes.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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