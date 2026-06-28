Activados más de 25 mil rescatistas y 7.876 voluntarios registrados tras sismos

CIUDAD MCY.- “Continúa la búsqueda denodada, continúa el esfuerzo supremo de los más de 25 mil rescatistas, personal militar, personal policial, bomberos, protección civil, Cruz Roja, organizaciones que han estado 24 horas después de los terribles sismos, para salvar las vidas de las venezolanas y los venezolanos”, indicó este domingo el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, al dar el parte informativo con el balance diario de la jornada.

En este sentido, informó que en El Poliedro de Caracas, donde se registran a los voluntarios, se han inscrito, médicos y profesionales diversos. “Hasta este momento 7.876 personas se han inscrito, después se les entrega su salvoconducto y se organizan para que, acompañados por las fuerzas del orden, puedan bajar a La Guaira para cumplir con su función de ayuda.

Rodríguez aseguró que “cada vida salvada es un milagro, y cada vida salvada es también la respuesta al esfuerzo de miles y miles de personas donde incluimos y agradecemos para siempre a los 2.624 rescatistas y delegaciones internacionales que nos acompañan en los actuales momentos”. Al tiempo que destacó el trabajo ininterrumpido para atender la tragedia provocada por el fenómeno telúrico.

“Estamos en horas críticas, en horas cruciales para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos, donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares, o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares”, agregó sobre los sitios habilitados para atender a los afectados.

“Seguiremos informando a la población, además de los dos terribles terremotos que ocurrieron de manera casi simultánea el 24 de junio, hemos tenido 512 réplicas posterior a la ocurrencia de los terremotos”, agregó el presidente del Parlamento Nacional.

Finalmente, pidió a los venezolanos y venezolanas a no caer en desinformaciones. “Estamos a las órdenes de todas y de todos, por favor continúen atendiendo solamente la información oficial y las que se deriven de las autoridades que están en conocimiento y en control de la situación, y no hagan caso a falsas noticias que algunas mentes torcidas han querido sembrar por allí. La verdad es la verdad que está manejándose de manera oficial”.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESIA