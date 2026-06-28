Más de 7.000 voluntarios se han registrado en el Poliedro de Caracas

CIUDAD MCY.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, destacó que el registro de voluntarios en el Poliedro de Caracas ha marchado de manera «casi perfecta» y ya cuenta con un total de 7.876 registrados dispuestos para ayudar a la población afectada en La Guaira.

«El proceso de inscripción en el Poliedro de Caracas de voluntarias y voluntarios ha venido marchando de manera casi perfecta y también debo decir que puso orden a la ingente necesidad que tenemos las venezolanas y los venezolanos de ayudar al prójimo», expresó durante rueda de prensa.

Reiteró que con este registro «el desorden inicial ha sido sustituido por un orden donde los voluntarios y las voluntarias son distribuidos según las prioridades que se establezcan, si son de tipo médico, si son de tipo de rescate de personas vivas y si son de tipo de atención en los campamentos temporales».

Resaltó que luego que las personas se registran como voluntarios o voluntarias «se les entrega su salvoconducto y se organizan para que, acompañados por las fuerzas de orden, puedan bajar a La Guaira para cumplir con su función de ayudar».

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA