Creada Comisión Presidencial para evaluar la habitabilidad de infraestructuras

CIUDAD MCY.-La Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este domingo la creación de una comisión presidencial encargada de verificar las condiciones de infraestructura y habitabilidad tras los recientes terremotos.

Explicó que «hay todavía mucho temor, mucho temor, para quienes vieron su vivienda impactada, pero hay señales externas que no necesariamente coinciden con que pueda existir una afectación estructural o no».

Para organizar este diagnóstico, detalló la implementación de una metodología de semaforización que definirá la situación real de cada inmueble: «Hemos creado un semáforo para definir la habitabilidad del inmueble, de la vivienda, con los colores verde, amarillo y rojo».

Indicó que este sistema servirá para «decidir en las próximas horas si la vivienda está apta para que sigamos ocupando», extendiendo además su rango de evaluación hacia elementos clave de la vialidad como puentes y elevados.

La comisión estará bajo la dirección técnica del ingeniero Francisco Garcés y contará con una composición multidisciplinaria que incluye al Ministerio de Hábitat y Vivienda, el Ministerio de Obras, el Colegio de Ingenieros, la Cámara de la Construcción y el Cuerpo de Ingenieros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Asimismo, el sector científico estará representado por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS).

Finalmente, el sector académico tendrá un rol protagónico en el despliegue técnico con la incorporación de la Universidad Central de Venezuela, la UNEFA, la Universidad de Carabobo, la Universidad Católica Andrés Bello y cualquier otro centro de estudio que quiera sumarse.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA