Actividades académicas inician el 15 de septiembre en todo el país

PorRafael Velásquez

Ago 17, 2025
Ciudad MCY.-El ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, anunció que el regreso a las aulas se realizará de forma escalonada. El personal docente y administrativo se incorporará el 8 de septiembre para iniciar las actividades académicas, mientras que los estudiantes regresarán a los planteles el 15 de septiembre.

El también vicepresidente Sectorial del Socialismo Social y Territorial destacó la importancia de aprovechar el mes de agosto para el mantenimiento y reparación de las escuelas, con el fin de preservar un ambiente óptimo para el aprendizaje.

«Estamos haciendo un gran esfuerzo por tener un mejor calendario escolar para que todos los niños y niñas puedan tener tiempo suficiente para recibir todo el contenido», afirmó, además de hacer un llamado a los padres y madres a estar atentos al progreso académico de sus hijos.

Arrancan los Juegos Comunales

Además del inicio del año escolar, Rodríguez anunció el comienzo de los Juegos Comunales de Venezuela para el 20 de agosto de 2025, los cuales se desarrollarán por fases, con eventos en las comunidades, Circuitos Comunales, municipios y estados, para luego cerrar con la fase nacional en el mes de diciembre.

«Hemos cerrado los Juegos Estudiantiles y ya el 20 de agosto arrancan los Juegos Comunales de Venezuela», explicó Rodríguez, al hacer énfasis en que el desarrollo deportivo no se detiene. Por último, el ministro instó a los directores y directoras de deportes a prepararse para este nuevo reto.

