Gobierno venezolano fortalece cooperación con Uganda en desarrollo mineral

CIUDAD MCY.- La embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Uganda, Fátima Fernandes, sostuvo un encuentro oficial con la ministra de Estado de Energía y Desarrollo Mineral (Minas), de Uganda, Phiona Nyamutoro, en la sede de esta cartera en Kampala, a fin de fortalecer la cooperación bilateral entre ambas naciones.

Durante la reunión, ambas autoridades intercambiaron puntos de vista sobre áreas de interés común y exploraron oportunidades para fortalecer las relaciones en el sector de desarrollo mineral.

La embajadora Fernandes destacó la importancia de profundizar los lazos de amistad y colaboración entre Venezuela y Uganda, a la vez que expresó el interés de su Gobierno en promover proyectos conjuntos que fomenten el intercambio de experiencias, la transferencia de conocimiento y el desarrollo sostenible en el sector.

El encuentro reafirma el compromiso de ambos países por ampliar la cooperación técnica y económica en sectores estratégicos que contribuyan al desarrollo mutuo, así como por fortalecer la relación diplomática.

Las relaciones diplomáticas entre Caracas y Kampala se establecieron el 27 de abril de 1970. En el ámbito de la cooperación, los dos países han concretado acuerdos en las áreas cultural, energética, vivienda y transporte, así como en la promoción del turismo y otros sectores de interés común.

Fuente: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.