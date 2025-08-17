Padrino López: EEUU busca imponer narrativa falsa contra Venezuela

***Rechazó el despliegue de tropas estadounidense en el mar Caribe**»

Ciudad MCY.-El vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladímir Padrino López, rechazó el despliegue de tropas estadounidenses en el mar Caribe, señalándolo como parte de una guerra escalada contra Venezuela

Mediante una publicación en su redes sociales, Padrino López cuestionó las acciones de este despliegue en el mar Caribe, “nos preguntamos: ¿Por qué no en el Pacífico, por donde se trafica la mayor parte de la droga que va hacia EEUU? ¿Será que el problema es el Caribe, o el verdadero problema es Venezuela? Esto es lo que quieren hacer creer», comentó.

El también ministro de Defensa aseguró que no es más que una estrategia para imponer una narrativa contra el país y construir falsos positivos, “es una batalla entre la verdad y la mentira, pero el aparato mediático del imperialismo es tan grande que logra hacer que las mentiras se conviertan en ‘verdades’. Estamos en un momento de desamparo internacional, donde las reglas del derecho no existen”, afirmó

“La guerra se construye como una escalada: primero crear la opinión pública, que es lo que están haciendo en estos momentos; y eso lo están posicionando con mucha fuerza”, expresó.

Además afirmó que esta constituyen una de las mayores agresiones imperialistas y van precedidas de la preparación de la opinión pública internacional, construidas siempre sobre la manipulación y hechos infundados, donde la mentira prevalece.

CIUDAD CCS