Acuña Jr. acelera el trote en la recta final

CIUDAD MCY.-Pese a que los Bravos de Atlanta ya no se juegan nada, Ronald Acuña Jr. está tratando de cerrar la temporada regular de la mejor forma posible, para demostrar que está sano, no solo de su segunda cirugía mayor de rodilla; sino de la inflamación del tendón de Aquiles que lo envió a lista de lesionados hace más de un mes.

Ahora bien, la ofensiva del venezolano ha salido a flote en la última semana, pues ha puesto su nombre entre los mejores de la Liga Nacional en ese lapso. Tiene el tercer mejor promedio del circuito (.423) y es primero en OBP (.571).

Igualmente, posee Slugging de .654; el tercero mejor de los Bravos únicamente detrás de Matt Olson (.900) y Drake Baldwin (.857). Mientras que, su OPS de 1.225 solo es superado en Atlanta por los 1.386 del estelar primera base y los 1.290 del receptor novato.

Posee la segunda mayor cantidad de hits (11) y anotadas (8) en la L.N. durante el periodo mencionado, mientras que su BABIP de .474, pone en manifiesto su habilidad para hacer contacto y poner la bola en juego, siendo esa una importante faceta del juego ofensivo de Ronald Acuña Jr. más allá de su poder.

Cuando comenzó su andar en 2025, se le veía a Ronald más impaciente en el plato y ponchándose mucho, algo que también fue norma antes de la lesión en 2024.

Sin embargo, y pese a ver el tercer strike en 24.7% de las veces, su capacidad para tomar boletos ha sido una de las mejores del viejo circuito en lo que va de campaña (16.9%). Lo ubica en el percentil 99; es decir, mejor que el 99% de los bateadores en la «Gran Carpa».

FUENTE LÍDER EN DEPORTES | FOTO CORTESÍA