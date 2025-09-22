Senades Aragua celebró el I Triangular de Voleibol

CIUDAD MCY.-En el marco del Día Internacional de la Paz, el Servicio Nacional para el Desarme (Senades) Aragua realizó la 1era Copa de Voleibol Triangular, encuentro que reunió a equipos de los Cuadrantes de Paz 03, 07 y 09, junto a la Academia de Voleibol Olympus, en la cancha de la UEN San Mateo, municipio Bolívar.

La competencia se disputó en las categorías Semillita, Infantil y Pre-Infantil, donde cada conjunto mostró disciplina y trabajo en equipo a lo largo de la jornada. En el balance deportivo, el equipo infantil de la Escuela de Voleibol Olympus (Cuadrante 07) se quedó con la Primera Copa Senades, mientras que las Semillitas del Cuadrante 09 recibieron un presente como estímulo. Por su parte, la categoría mixta del Cuadrante 03 fue premiada con medallas tras imponerse en la serie triangular.

La premiación cerró con la entrega de un certificado a la entrenadora del equipo Olympus y un balón deportivo para seguir incentivando la práctica del voleibol como herramienta de integración y convivencia.

Junto a la actividad deportiva, Senades desarrolló un conversatorio formativo con los participantes y representantes, enfocado en el mensaje “Las armas no son un juego”, reforzando valores ciudadanos y promoviendo la cultura de paz en las comunidades.

La Lcda. Ingrid Dávila, coordinadora regional del Senades en Aragua, subrayó la importancia de esta iniciativa: “El Día Internacional de la Paz es una oportunidad para recordar que la prevención y la educación son el camino. El deporte nos permite acercarnos a los niños y jóvenes con un mensaje claro: la convivencia y el respeto son la base para una sociedad libre de violencia”.

Con esta jornada, el Senades Aragua reafirma su compromiso con la prevención, la paz y el trabajo articulado con los Cuadrantes de Paz, fortaleciendo la participación comunitaria a través del deporte.

PRENSA SENADES ARAGUA | FOTOS: CORTESÍA