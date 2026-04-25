Fernando Tatis Sr. oficializado como mánager de Tiburones de La Guaira

CIUDAD MCY.- El presidente de la Junta Directiva de Tiburones de La Guaira, Sr. Wilmer Ruperti, informó oficialmente la contratación de Fernando Tatis Sr. como nuevo mánager del equipo. El anuncio confirma la llegada del estratega dominicano para liderar el proyecto de la temporada 2026-2027.

Tatis Sr. cuenta con una trayectoria impecable en el béisbol invernal, destacando el histórico campeonato obtenido en la LIDOM con las Estrellas Orientales (2018-2019), rompiendo una sequía de 51 años. Su experiencia como mánager se suma a una brillante carrera de 11 temporadas en las Grandes Ligas, donde inmortalizó su nombre con récords ofensivos aún vigentes.

La organización escuala apuesta por el liderazgo y la disciplina del técnico quisqueyano, quien recientemente ha sumado múltiples clasificaciones a finales en el Caribe y posee el galardón de Mánager del Año. Con este movimiento, la directiva ratifica su compromiso de estructurar un equipo de alto nivel para reconquistar el título y brindar nuevas alegrías a la fanaticada.

Fernando Tatis se erige en el quinto mánager de Tiburones de La Guaira en las últimas cuatro temporadas de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Henry Blanco, quien llevó al club a disputar la Gran Final de la campaña 2022-2023, fue sustituido por Edgardo Alfonzo en la 2023-2024. Alfonzo terminó despedido en medio del calendario regular y reemplazado por Oswaldo Guillén, quien puso fin a una larga sequía de títulos y alzó los campeonatos de la LVBP y la Serie del Caribe 2024, pero tras la zafra 2024-2025 no continuó en el cargo. Su lugar fue ocupado por Gregorio Petit, que corrió una suerte similar a la Alfonzo, y sus responsabilidades fueron entregadas a Marco Davalillo.

FUENTE CIUDAD CCS

FOTO: CORTESÍA