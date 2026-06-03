Adultos mayores beneficiados con Jornada de Salud integral en la Gran Base de Paz

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por garantizar el bienestar de la población vulnerable, la Alcaldía del municipio José Félix Ribas llevó a cabo una jornada de atención médica integral dirigida a los adultos y adultas mayores de la localidad.

La actividad tuvo lugar en el primer piso de la Gran Base de Paz “Hugo Chávez” La Victoria, donde se brindaron servicios especializados en medicina general y geriatría, además de otras áreas de salud esenciales para la tercera edad. Así lo informó Engracia Romero, directora de Desarrollo Social de la alcaldía, destacó que el operativo forma parte de las políticas instruidas por la presidencia, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Juan Carlos Sánchez, contando además con el respaldo de la Secretaría de la Cuarta Gleyde Sánchez.

Durante el operativo se brindó atención prioritaria a los beneficiarios de la Casa de Alimentación Mamá Rosa, así como a residentes del punto y círculo de la comunidad de Vista Hermosa. Se estima que aproximadamente un centenar de personas fueron atendidas durante el desarrollo de la actividad.

Además de la consulta médica, la jornada incluyó la entrega de medicamentos, gracias a la articulación con la farmacia del Seguro Social y el ASIC (Área de Salud Integral Comunitaria) Castor Nieves Ríos. Romero agradeció públicamente el apoyo brindado por la licenciada Norma Lugo, Directora de la Clínica Popular tipo I “Dr. Luis Richard Díaz”, adscrita al Seguro Social y al doctor Ubaldo Felpeto del ASIC, por su compromiso en la dotación de insumos necesarios para los abuelos y abuelas del municipio. Esta iniciativa reafirma el compromiso del gobierno local con la protección social y la salud gratuita de los ciudadanos de José Félix Ribas.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

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