‎Alcaldía Costa de Oro entrega más de 300 libros en centros educativos locales

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de fortalecer la educación básica y el amor por la lectura en los más pequeños, la alcaldía de Ocumare de la Costa de Oro en el estado Aragua entregó 300 libros a los niños de los preescolares del territorio.

Se trata de un esfuerzo que se realiza para sembrar el futuro a través de la educación y la lectura, promovido por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, el alcalde Wilmer Leal y el director de cultura del estado, Nicolás González.

La actividad estuvo encabezada por el director de cultura de Ocumare de la Costa de Oro, Luis Lovera, quien destacó que estas acciones forman parte de las políticas sociales y educativas que impulsa el gobierno regional y municipal para garantizar el acceso a las herramientas pedagógicas desde la infancia temprana.

“La entrega inició la semana pasada con la colocación de los ejemplares en los espacios de enseñanza de Ocumare a los alumnos de primero a tercer grado. Entre los centros de estudios atendidos está Simoncito de Ocumare, Simoncito sector La Reserva, así como los Simoncitos ubicados en la población Cata y Cuyagua”, precisó Lovera, quien detalló que en los próximos días visitará las escuelas ubicadas en El Playón, hasta abarcar todos los locales de educación ubicados en todo lo largo y ancho del municipio.

Añadió que se trata de audio libros, pues contemplan un CD con el cuento narrado, con dibujos y animaciones, lo que facilita la comprensión del texto.

La jornada no solo contempló la dotación de material bibliográfico, sino también un compartir que integró a los docentes con los niños.

PRENSA ALCALDÍA COSTA DE ORO

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