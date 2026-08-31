Adultos mayores de FLA recibieron atención médica especializada

CIUDAD MCY.- Como parte de las políticas de protección y atención integral dirigidas a los adultos y adultas mayores, se desarrolló una importante jornada de atención médica especializada en el Centro Clínico La Morita, beneficiando a este sector de la población del municipio Francisco Linares Alcántara.

Esta atención fue posible gracias al respaldo del Gobierno regional, liderado por la gobernadora Joana Sánchez, en articulación con la gestión municipal del alcalde Víctor Bravo, sumando esfuerzos para acercar los servicios de salud especializados a quienes más los necesitan.

Durante la jornada, los adultos y adultas mayores recibieron atención en las especialidades de neurocirugía, otorrinolaringología, ginecología, foniatría, audiometría, traumatología, geriatría y terapia del dolor, brindando respuestas a diferentes necesidades de salud y contribuyendo a mejorar su bienestar y calidad de vida.

La iniciativa permitió ofrecer una atención cercana y oportuna a los abuelos y abuelas, facilitando el acceso a valoraciones especializadas y reafirmando el compromiso de continuar fortaleciendo las políticas sociales y de salud destinadas a este importante sector de la población.

De esta manera, el Gobierno regional y la gestión municipal continúan trabajando de manera articulada para garantizar espacios de atención digna y de calidad, colocando como prioridad la protección, la salud y el bienestar de los adultos y adultas mayores del municipio Francisco Linares Alcántara.

PRENSA ALCALDIA DE FLA

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