CDI «Valle Lindo» recibe trabajos de rehabilitación

Los trabajos de recuperación e impermeabilización buscan preservar las condiciones físicas del centro asistencial y garantizar espacios adecuados para las consultas y demás servicios de atención integral

CIUDAD MCY.- Las áreas de atención del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) “Valle Lindo” son objeto de trabajos de rehabilitación e impermeabilización en la comuna Los Meregotos, municipio Santiago Mariño.

Las labores contemplan la recuperación y adecuación de 465 mts² de la infraestructura, con trabajos orientados a preservar las condiciones físicas de este centro asistencial y garantizar espacios adecuados para el desarrollo de las consultas y demás servicios de atención integral.

La rehabilitación permitirá atender necesidades presentes en la infraestructura del CDI, especialmente en áreas que requieren impermeabilización, contribuyendo al resguardo de los espacios destinados tanto al personal de salud como a las más de 10 mil familias del sector y comunidades cercanas que acuden al centro asistencial.

Los trabajos son ejecutados mediante los lineamientos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, así como la articulación entre el Instituto para la Vivienda y Hábitat Digno del estado Aragua (VIDA) y la Alcaldía de Santiago Mariño, sumando esfuerzos institucionales para la recuperación de esta infraestructura sanitaria.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA PRENSA VIDA ARAGUA