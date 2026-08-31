Costaragua impulsa el desarrollo turístico y comunitario en el eje costero de Chuao

Las acciones buscan dinamizar el motor económico regional, generar fuentes de empleo local y recuperar espacios para el encuentro familiar en la parroquia Chuao del municipio Santiago Mariño.

CIUDAD MCY.- Con el propósito de consolidar proyectos de alto impacto que potencien el turismo y fortalezcan el desarrollo económico en la región, el Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua) realizó una visita de inspección al destino turístico Valle Seco, ubicado en la parroquia Chuao del municipio Santiago Mariño.

​El despliegue estuvo liderado por la presidenta de Costaragua, Lucellis Hidalgo, junto a un equipo técnico de ingenieros que evaluó las condiciones del terreno para la futura ejecución de obras que reactiven el turismo local y generen nuevas oportunidades de empleo para las comunidades costeras.

La actividad se enmarca en las directrices impulsadas por la presidenta (e) Delcy Rodríguez, la gobernadora de la entidad, Joana Sánchez, y el alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán

CANEY DE CEPE RENUEVA SU ESTRUCTURA

Como parte de este abordaje integral en la zona, las autoridades inspeccionaron los trabajos de rehabilitación que se llevan a cabo en la estructura del Caney de Cepe, un espacio tradicional orientado al esparcimiento y a la preservación de las manifestaciones culturales de la costa aragüeña.

​»Queremos informar a la población aragüeña que la gobernadora Joana Sánchez, en perfecta articulación con la presidenta Delcy Rodríguez, ha enviado los materiales necesarios para la rehabilitación del Caney de Cepe», destacó Lucellis Hidalgo durante el recorrido.

​La ejecución de las labores está a cargo del Instituto Autónomo para el Reciclaje del estado Aragua (Aragua Recicla), en trabajo conjunto con la Alcaldía del municipio Santiago Mariño.

La intervención contempla la recuperación de la infraestructura comunitaria para asegurar instalaciones óptimas dedicadas a la recreación, la vida familiar y el reconocimiento de las expresiones identitarias de la región.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA COSTARAGUA