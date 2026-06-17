Adultos mayores de la Colonia Tovar recibieron atención integral

CIUDAD MCY.- La atención a nuestros adultos mayores volvió a ser protagonista durante una jornada desarrollada en el municipio Tovar, donde decenas de abuelos y abuelas recibieron acompañamiento para la actualización de datos en el Sistema Patria, verificación de pensiones y orientación sobre diversos trámites de interés social.

La actividad reunió a instituciones nacionales, regionales y municipales en un mismo espacio para brindar respuestas directas a la población de la tercera edad, facilitando gestiones que contribuyen a su bienestar y calidad de vida.

Entre las autoridades presentes estuvieron Eucari Morillo, directora regional del Instituto Nacional de la Mujer; Celena Trujillo, presidenta del Instituto Municipal de la Mujer «Luisa Cáceres de Arismendi»; Elisabeth Hernández, asistente administrativa; junto al equipo directivo de la Casa de la Mujer. Por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) participaron Marcos Filippi, jefe de Relaciones Interiores en el estado Aragua, y Haxel Oropeza, analista de administración del Seguro Social.

La jornada se realizó gracias al trabajo articulado impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Maximiliano Suárez, reafirmando el compromiso de acercar los servicios públicos a quienes más lo necesitan.

PRENSA ALCADÍA DE TOVAR

FOTOS: CORTESÍA